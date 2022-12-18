«Хочу, чтобы Аргентина выиграла. Но это потому, что нет наших. Я патриот России». Мичков о финале ЧМ-2022

«Хочу, чтобы Аргентина выиграла. Но это потому, что нет наших. Я патриот России». Мичков о финале ЧМ-2022

Матвей Мичков будет болеть за Аргентину в финале ЧМ-2022, так как Россия не выступает.  – Один из экспертов сравнил вас с Лео Месси – видимо, вы похожи по габаритам.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх