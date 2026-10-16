15 октября в московском Театре на Страстном состоялся закрытый показ моноспектакля «Я такой же, как ты, хулиган», приуроченный к старту четвертого сезона проекта «Истории мужчин MAXIM».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Как сейчас выгляд...
- 35 цитат Кира Бул...
- ВР 35 цитат Кира Бул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым