В Алтайском крае в связи с паводком введен режим ЧС

В Алтайском крае в связи с паводком в субботу, 30 марта, введен режим ЧС. По информации краевого управления МЧС РФ, оперативные группы в настоящее время работают в Рубцовске, Михайловском и Шипуновском районах.
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