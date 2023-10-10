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Россия заставит всех противников заплатить. Буквально

Россия заставит всех противников заплатить. Буквально

Знаете, пишешь статьи о том, что будет. Часто даже угадываешь. Оно понятно, будущее предсказать никак нельзя, но вот как-то так получается, что в целом оно всё именно так и происходит.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Россия не будет тратить свою энергию сразу на всех ее противников потому что это стая шаклов пидарасов. Россия лишь сломает кое что ключевым из них пусть они на себе узнают любовь своих партнеров.
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4 час.
Андрей Павлов
А бизнес согласен, что власть &quot;заставит всех противников заплатить?&quot; Ведь именно он фактически правит Россией последние четверть века. И кого это &quot;всех&quot;? Штаты с ЕС? Места, где сосредоточены личные интересы многих власть имущих и олигархов? Или только безштанную Хохляндию? Ну-ну. А вот иски ко всем им мы предъявить конечно можем. В ЕСПЧ. И ещё можем выразить &quot;серьезную озабоченность&quot;, что их не удовлетворяют. Только надо ли ставит себя в смешное положение?
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1 час.

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