Россия заставит всех противников заплатить. Буквально

Россия не будет тратить свою энергию сразу на всех ее противников потому что это стая шаклов пидарасов. Россия лишь сломает кое что ключевым из них пусть они на себе узнают любовь своих партнеров.

Андрей Павлов

А бизнес согласен, что власть "заставит всех противников заплатить?" Ведь именно он фактически правит Россией последние четверть века. И кого это "всех"? Штаты с ЕС? Места, где сосредоточены личные интересы многих власть имущих и олигархов? Или только безштанную Хохляндию? Ну-ну. А вот иски ко всем им мы предъявить конечно можем. В ЕСПЧ. И ещё можем выразить "серьезную озабоченность", что их не удовлетворяют. Только надо ли ставит себя в смешное положение?