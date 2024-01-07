ФОТО: ALEXANDER ERMOCHENKO /ZUMAPRESS/GLOBALLOOKPRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ НЕ СУДИТЬ ПО СЕБЕ. ПЯТЬ РЕЦЕПТОВ ПОБЕДЫ РОССИИ НА УКРАИНЕ Запад и Россия ведут между собой на Украине войну заблуждений, в которой победит тот, кто первый это поймёт.
От России требуется только одно – действовать жёстко и масштабно.
Комментарии
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sa
svet alex
Анализ правильный, но все эти сентенции уже обговаривались и устно и письменно и будут и дальше доводиться до наших умов. И что? Все это впустую, пока до наших властей окончательно не дойдет, что соседняя страна - это не братья, а злейшие враги, ненавидящие Россию не последние десятилетия, а все десятилетия 20 го столетия и копившие силы для уничтожения русского православного народа. И действовать надо, наконец-то, решительно, жестко, не проявляя никакого сострадания к этой бандеровской хохляндии. Они нас не жалеют!
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11 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Уже как 20 лет а вместо?! Еврейские игры? Ну ну.
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7 час.
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