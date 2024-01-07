От России требуется только одно – действовать жёстко и масштабно.

sa

svet alex

Анализ правильный, но все эти сентенции уже обговаривались и устно и письменно и будут и дальше доводиться до наших умов. И что? Все это впустую, пока до наших властей окончательно не дойдет, что соседняя страна - это не братья, а злейшие враги, ненавидящие Россию не последние десятилетия, а все десятилетия 20 го столетия и копившие силы для уничтожения русского православного народа. И действовать надо, наконец-то, решительно, жестко, не проявляя никакого сострадания к этой бандеровской хохляндии. Они нас не жалеют!