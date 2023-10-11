В Ростовской области нашли 15-летнего подростка, который сутки назад пропал в регионе

Поиски ребёнка осложнялись тем, что он страдает аутизмом и не понимает, как ему попросить о помощи.Только два дня назад донские СМИ сообщили о том, что в Ростовской области пропал 15-летний юноша, страдающий аутизмом.
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