Почему женщина на работу наряжается, а дома перед мужем растрепанной ходит?

«Потому что на работе этим женщинам деньги платят, а мужья их на эту работу посылают!» «Почему? Потому что, если муж будет жену обеспечивать и ей не придется наводить марафет для коллег, то тогда она будет сидеть дома, вся такая красивая, намарафеченная и будет ждать его одного…» «А где в таком случае можно ходить ненакрашенной, без каблуков и духов?» Из женских ответов на этот животрепещущий вопрос в комментариях Не первый раз замечаю, что культурное обогащение страны восточными, кхм-кхм, традициями, не всегда идет мужчинам на пользу.