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Изменение надбавок пенсионерам и льготникам с 1 ноября: на сколько вырастут выплаты

Изменение надбавок пенсионерам и льготникам с 1 ноября: на сколько вырастут выплаты

Изменение надбавок пенсионерам и льготникам с 1 ноября: на сколько вырастут выплаты Евгения КомароваВ Государственной Думе ведется обсуждение вопроса о введении дополнительных надбавок к пенсиям.

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