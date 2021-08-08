В частях и соединениях РВСН новобранцы принимают Военную присягу

В весеннем призыве 2021 года на комплектование соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения было выделено более 8000 человек молодого пополнения .
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