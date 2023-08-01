Адская жара поможет вправить Европе её расплавленные мозги: что будет с экономикой Владислав ВислЗначительная часть планеты столкнулась с адской жарой, которая уже начала оказывать отрицательное влияние на экономику многих европейских стран.
Адская жара поможет вправить Европе её расплавленные мозги: что будет с экономикой Владислав ВислЗначительная часть планеты столкнулась с адской жарой, которая уже начала оказывать отрицательное влияние на экономику многих европейских стран.
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