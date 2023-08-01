Пронедра

77 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Горемыкин
    Ни одно ПВО в мире не сможет дать 100% вероятность поражения всех воздушных целей. 100% вероятность даст только уничт...Украина нанесла н...
  • Vladimir Tolstyh
    Забыли минские договоренности? С преступным нацистским режимом не о чем договариваться.Жест отчаяния: Ки...
  • Олег Татьянин
    Пусть годков 15 - 20 поработает над восстановлением народного хозяйства, а после домой, на историческую родину.В России задержал...

Адская жара поможет вправить Европе её расплавленные мозги: что будет с экономикой

Адская жара поможет вправить Европе её расплавленные мозги: что будет с экономикой

Адская жара поможет вправить Европе её расплавленные мозги: что будет с экономикой Владислав ВислЗначительная часть планеты столкнулась с адской жарой, которая уже начала оказывать отрицательное влияние на экономику многих европейских стран.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх