Закон и Порядок

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России предлагают ввести «налог на нормальность»: платить придется много

России предлагают ввести «налог на нормальность»: платить придется много

В нашей стране сексуально-экономический скандал. Сеть супермаркетов «ВкусВилл» выпустила рекламную статью «Рецепты семейного счастья», в которой в список счастливых семей эффектно внесла передовую гомосексуальную коммуну полиаморных веганов.

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