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Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге

Донат Сорокин / ТАСС У пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девятилетней девочки, которую после операции ввели в медикаментозный сон, наблюдается положительная динамика, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

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