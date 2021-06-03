Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге

Донат Сорокин / ТАСС У пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девятилетней девочки, которую после операции ввели в медикаментозный сон, наблюдается положительная динамика, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.