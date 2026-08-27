В Нижнем Новгороде обучили общественных наблюдателей

В Нижнем Новгороде завершилась подготовка общественных наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования на предстоящих выборах депутатов Госдумы, регионального Заксобрания и органов местного самоуправления.
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