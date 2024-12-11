Испанский диктатор Франко: почему он отказался участвовать во Второй мировой

«Как это не помог? – удивятся многие. – А “голубая дивизия”, воевавшая против СССР?» Однако это была совсем не та помощь, на которую немецкий и итальянский диктаторы рассчитывали в благодарность за содействие, оказанное Франко в гражданской войне.
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