Жуткие кадры с фронта: украинский боевик убегает с оторванной рукой (ВИДЕО)

Жуткие кадры, снятые на линии боевого соприкосновения с нашей стороны. «Хохол понял, что война не для него, забрал свою руку и побежал домой», — так (не без чёрного юмора) описали происходящее на видео бойцы 127 бригады ВВО, сражающиеся на Южно-Донецком фронте.