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Россияне сменили предпочтения по вкладам

Россияне сменили предпочтения по вкладам

Россияне стали перекладывать средства с коротких вкладов на длинные. О смене предпочтений по способу хранить деньги заявил руководитель инвестиционных продуктов маркетплейса «Финуслуги» Московской биржи Глеб Юченков, его цитирует ТАСС.

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