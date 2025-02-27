Россияне сменили предпочтения по вкладам

Россияне стали перекладывать средства с коротких вкладов на длинные. О смене предпочтений по способу хранить деньги заявил руководитель инвестиционных продуктов маркетплейса «Финуслуги» Московской биржи Глеб Юченков, его цитирует ТАСС.
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