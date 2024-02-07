Как остановить простуду и быстро вылечить насморк и горло

Подходящего момента для простуды просто не бывает, а вот неподходящих – хоть пруд пруди – важная встреча, срочный заказ, свадьба, отпуск, сессия, утренник в детском саду… Отменить, перенести, отложить до лучших времен эти события невозможно, пропускать – обидно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии