Вплоть до потери слуха: какими народными средствами нельзя чистить уши

Алексей

Афтирр,ушные ватные палочки (именно ушные) абсолютно безопасные,так как у них есть утолщение,и глубоко в ухо их не засунешь.А тоненькие ватные палочки,которые многие люди считают ушными,действительно опасны для чистки ушей.Непонятно только ,автор сам добавил отсебятину,или же скопировал очередную чепуху.Прежде чем о чем либо писать,изучи вопрос!