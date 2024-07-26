Чистка ушей или размягчение серы при помощи ушных палочек, спичек, скрепок и невидимок для волос, различных масел может привести к разрыву барабанной перепонки и потере слуха.
Вплоть до потери слуха: какими народными средствами нельзя чистить уши
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей
Афтирр,ушные ватные палочки (именно ушные) абсолютно безопасные,так как у них есть утолщение,и глубоко в ухо их не засунешь.А тоненькие ватные палочки,которые многие люди считают ушными,действительно опасны для чистки ушей.Непонятно только ,автор сам добавил отсебятину,или же скопировал очередную чепуху.Прежде чем о чем либо писать,изучи вопрос!
Ответить
21 час.
А
Алексей
Посмотрел на озоне оказывается продаются металлические наборы для чистки ушей.УЖАС.Люди,никогда их не покупайте!!!
Ответить
21 час.
ВК
Вад Кук
Всю жизнь чищу толстым концом дужки от очков там лопатообразный конец дужки и глубоко не заходит и чистит серу
Ответить
20 час.
Свежие комментарии