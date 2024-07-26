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Вплоть до потери слуха: какими народными средствами нельзя чистить уши

Вплоть до потери слуха: какими народными средствами нельзя чистить уши

Чистка ушей или размягчение серы при помощи ушных палочек, спичек, скрепок и невидимок для волос, различных масел может привести к разрыву барабанной перепонки и потере слуха.

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Комментарии
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Алексей
Афтирр,ушные ватные палочки (именно ушные) абсолютно безопасные,так как у них есть утолщение,и глубоко в ухо их не засунешь.А тоненькие ватные палочки,которые многие люди считают ушными,действительно опасны для чистки ушей.Непонятно только ,автор сам добавил отсебятину,или же скопировал очередную чепуху.Прежде чем о чем либо писать,изучи вопрос!
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21 час.
А
Алексей
Посмотрел на озоне оказывается продаются металлические наборы для чистки ушей.УЖАС.Люди,никогда их не покупайте!!!
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21 час.
ВК
Вад Кук
Всю жизнь чищу толстым концом дужки от очков там лопатообразный конец дужки и глубоко не заходит и чистит серу
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20 час.

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