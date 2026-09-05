В Свердловской области арестовали мужчину за убийство двух женщин

Суд в Свердловской области арестовал мужчину, убившего двух женщин. Об этом 5 сентября в комментарии ИА Регнум сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александра Шульга.
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