«Сафонов даже близко не достиг уровня Акинфеева. Его рано номинировать на награду Яшина, он еще сыроват, это сделали для рекламы». Пономарев о вратаре «ПСЖ»

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев отреагировал на включение голкипера « ПСЖ » Матвея Сафонова в число номинантов номинации Матвея Сафонова на приз лучшему вратарю сезона от France Football.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым