Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 370 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина
    Тошнит уже от извинений всякого рода племени бандитов! 😡Наказать строго и максимально по закону! Это от малых детей ..."Бородачи" напали...
  • Ирина
    Поэтому и твердят эти хитрые таджикские лисы, что у террористов нет национальности! 😤😤Потому что по закону и по чел...Президент Таджики...
  • Lana_Borei Иванова
    Что именно этим речитативом можно размять?"Раз-раз, хардбас...

Что мешает ужесточению миграционной политики в России: Депутат Матвеев назвал главную проблему и предложил решение

Что мешает ужесточению миграционной политики в России: Депутат Матвеев назвал главную проблему и предложил решение

Итак, как оказалось, депутаты от партии власти, как её принято называть, не могут голосовать за антимигрантские инициативы не просто потому, что они боятся, а потому что, как выяснилось, есть некая внутрипартийная установка не голосовать за подобные инициативы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх