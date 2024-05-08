Что мешает ужесточению миграционной политики в России: Депутат Матвеев назвал главную проблему и предложил решение

Итак, как оказалось, депутаты от партии власти, как её принято называть, не могут голосовать за антимигрантские инициативы не просто потому, что они боятся, а потому что, как выяснилось, есть некая внутрипартийная установка не голосовать за подобные инициативы.
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