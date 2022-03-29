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ВС РФ крылатыми ракетами уничтожили крупную базу горючего в Ровенской области

ВС РФ крылатыми ракетами уничтожили крупную базу горючего в Ровенской области

Вечером 28 марта, Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования была уничтожена крупную базу горючего в Ровенской области, с которой шло топливо для военной техники ВСУ в пригороды Киева.

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