ВС РФ крылатыми ракетами уничтожили крупную базу горючего в Ровенской области

Вечером 28 марта, Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования была уничтожена крупную базу горючего в Ровенской области, с которой шло топливо для военной техники ВСУ в пригороды Киева.