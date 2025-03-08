Производителей уже не раз штрафовали, а им бы хоть бы хны: в федеральных магазинах снова обнаружили масло и творог ужасного качества Ольга БезродняяНедавно в российских федеральных сетях, таких как «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О’КЕЙ», «Верный» и «Семишагофф», было выявлено масштабное присутствие фальсифицированной молочной продукции, что вызывает серьезные опасения среди потребителей и контролирующих органов.