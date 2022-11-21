Бэйл забил первый гол Уэльса на ЧМ с 1958 года

Гарет Бэйл забил первый с 1958 года гол Уэльса на чемпионате мира. В матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 против сборной США (1:1) Гарет Бэйл реализовал пенальти на 82-й минуте.
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