Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Бэйл забил первый гол Уэльса на ЧМ с 1958 года

Гарет Бэйл забил первый с 1958 года гол Уэльса на чемпионате мира. В матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 против сборной США (1:1) Гарет Бэйл реализовал пенальти на 82-й минуте.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх