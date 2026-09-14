Воспитатели детского сада в Адлере издевались над воспитанниками. Об этом заявили родители малышей

Воспитатели детского сада в Адлере издевались над воспитанниками. Об этом заявили родители малышейСледователи Адлерского района Сочи начали доследственную проверку после того, как всплыла информация о возможных неправомерных действиях сотрудницы детского сада в отношении малолетних воспитанников.