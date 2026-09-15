В Армении назвали «апокалиптическим» сценарий повышения Россией цен на газ

Глава ЦБ Армении назвал возможное подорожание российского газа «апокалиптическим» сценарием для страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН Володин заявил, ч...
- В ЛДПР предложили...
- Председатель Госд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым