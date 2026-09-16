Биолог Яновский: медузы в Обском море появились из-за жары

Новосибирцы обратили внимание на появление в Обском водохранилище пресноводных медуз. Биолог Алексей Яновский в беседе с Сиб.
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