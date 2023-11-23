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«Атланта» в овертайме обыграла «Бруклин» благодаря 43 очкам Трэя Янга

«Атланта» в овертайме обыграла «Бруклин» благодаря 43 очкам Трэя Янга

«Атланта» в дополнительное время взяла верх над «Бруклином» – 147:145. Разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг отметился 43 очками, 9 передачами, 4 подборами и 2 перехватами (4 потери).

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