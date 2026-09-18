В Архангельске сняли с крыши электрички двух подростков-зацеперов

15-летний и 16-летний жители Северодвинска залезли на вагон на станции Смольный Буян ради острых ощущений — их сняли с крыши на промежуточной станции, никто не пострадал.
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