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«Барса» представила 3-ю форму на сезон – бирюзовую с вкраплениями синего и гранатового. Комплект вдохновлен ДНК клуба

«Барса» представила 3-ю форму на сезон – бирюзовую с вкраплениями синего и гранатового. Комплект вдохновлен ДНК клуба

Каталонский клуб показал бирюзовую форму с вкраплениями синего и гранатового цветов. «Барса» впервые сыграет такой футболке 3 сентября – против «Осасуны».

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