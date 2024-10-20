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В Раде объяснили, чем обернулось стремление Киева "быть не как Россия"

В Раде объяснили, чем обернулось стремление Киева "быть не как Россия"

Украинский депутат Верховной Рады объяснил, чем обернулось стремление Киева "быть не как Россия", назвав все цели киевского правительства от 2014 года лживыми.

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