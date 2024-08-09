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Кургинян: американцев не интересует свобода выборов

Кургинян: американцев не интересует свобода выборов

США каждый раз хотят признать желанного для себя кандидата на выборах в других странах, и их вообще не интересует свобода выборов, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 9 августа в эфире программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».

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