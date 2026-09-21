ЕЭК отказалась от антидемпинговых пошлин на китайский диоксид титана

Евразийская экономическая комиссия до 10 августа 2027 года отменяет антидемпинговую пошлину на диоксид титана из Китайской Народной Республики, ранее составлявшую до 16,25%.
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