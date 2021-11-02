Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Денисенко
    Астролог на картине Кузнецовой Л. на Сан Саныча Астрогора очень похож!20 марта 2021 год...
  • Николай Прилепин
    просто херняВ Германии оконча...
  • Сергей Лахов
    Для русского человека сея премудрость недоступна в силу её непрактичности и замудрённости. Статья запутывает человеко...ТАНТРИЧЕСКИЙ СЕКС...

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОСМОПРОГНОЗ на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОСМОПРОГНОЗ на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года

    Добрый день, дорогие Друзья и Со-РАтники! ШКОЛА АСТРОПСИХОЛОГИИ НИКОЛАЯ ДЕНИСЕНКО  представляет вам очередной астрологический космопрогноз на неделю с 1  по 7 ноября 2021 года:   Энергии первой недели ноября будут в большей степени стимулировать нас быть восприимчивыми к окружающему миру, давая возможность выслушать позицию другого человека, почувствовать его нужды, проявляя сдержанность и внимательность к деталям, сохраняя уже созданное; чем быть инициативным в своем проявлении и активным в организации дел и завязывании отношений, настраиваясь на освоение нового.

Вернуться к статье
1
Обсудить

Картина дня

наверх