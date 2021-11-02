Добрый день, дорогие Друзья и Со-РАтники! ШКОЛА АСТРОПСИХОЛОГИИ НИКОЛАЯ ДЕНИСЕНКО представляет вам очередной астрологический космопрогноз на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года: Энергии первой недели ноября будут в большей степени стимулировать нас быть восприимчивыми к окружающему миру, давая возможность выслушать позицию другого человека, почувствовать его нужды, проявляя сдержанность и внимательность к деталям, сохраняя уже созданное; чем быть инициативным в своем проявлении и активным в организации дел и завязывании отношений, настраиваясь на освоение нового.