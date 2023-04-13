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Офицер ВСУ: российские ФАБ могут «сровнять с землей» украинскую армию

Офицер ВСУ: российские ФАБ могут «сровнять с землей» украинскую армию

Офицер украинской армии заявил, что ВСУ нечего противопоставить атакам ВКС РФ, при этом ситуация стала критической после того, как российская авиация начала использовать тяжелые фугасные бомбы ФАБ.

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