ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 декабря 2021 года

Энергетический прогноз на пятнадцатое декабря две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1028 = Безграничная ночь страданий заканчивается, ей на смену спешит безграничный день счастья = В большинстве случаев вы понятия не имеете, что побудило человека поступить именно так = В физическом Мире Божественная Энергия разделена на два вида Энергии - инь и ян (женскую и мужскую) = Главное, нужно выплёскивать чувства наружу, иначе они будут накапливаться и затвердевать внутри = Даже маленькое проявление заботы согревает сердце! Даже маленький знак внимания повышает настроение! =Если вы сосредоточитесь на возможностях, в вашей Жизни появится больше возможностей = Если не знаешь как поступить, обрати внимание на покой.