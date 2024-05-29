Сак: Украина уже пользуется разрешением Лондона бить ракетами Storm Shadow по РФ

Украина уже пользуется разрешением Великобритании бить ракетами Storm Shadow по территории России. Об этом заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак, передает РИА Новости.
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