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«Они просчитались» – Симоньян сказала, что ждёт артистов, уехавших из страны

«Они просчитались» – Симоньян сказала, что ждёт артистов, уехавших из страны

Маргарита Симоньян рассказала о том, что будет дальше с теми звёздами, которые уехали из России, наговорив и написав о неё кучу всяких гадостей.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Мне не понятно, почему у русского народа покровители слабее, чем у той же ксюлошади?
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