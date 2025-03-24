Арестович заявил об организованных Зеленским "коррупционных схемах" на миллиарды

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому блогеру Николаю Соболеву обвинил главу государства Владимира Зеленского в организации "коррупционных схем" на миллиарды долларов.
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