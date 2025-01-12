Театр абсурда
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Театр абсурда

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Я люблю свою Родину. Вроде бы, но…

Я люблю свою Родину. Вроде бы, но…

Я люблю свою Родину! Вроде бы.Я полжизни рабом на заводе был.И штаны носил прямо на скелет,А теперь меня это не торкает…(группа «АнимациЯ») Да, праздники прошли, нас догнали будни, как поет еще одна прекрасная русская группа «Калинов Мост».

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