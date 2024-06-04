Зачем проводить неделю моды в Екатеринбурге и кто приедет на UF LAB

UF LAB — Международная неделя моды в Екатеринбурге, которая объединит на креативных площадках города лидеров модной индустрии и начинающих дизайнеров из России и других стран, представителей креативного бизнеса, фэшн-маркетинга, федеральных и региональных СМИ.