Зачем проводить неделю моды в Екатеринбурге и кто приедет на UF LAB

UF LAB — Международная неделя моды в Екатеринбурге, которая объединит на креативных площадках города лидеров модной индустрии и начинающих дизайнеров из России и других стран, представителей креативного бизнеса, фэшн-маркетинга, федеральных и региональных СМИ.
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