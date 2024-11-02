В Харькове «Искандеры» ударили по зданию академии Национальной гвардии Украины. На фото можно увидеть воронку на месте прилета баллистической ракеты.
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В Харькове «Искандеры» ударили по зданию академии Национальной гвардии Украины. На фото можно увидеть воронку на месте прилета баллистической ракеты.
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