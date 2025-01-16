Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обвинила Россию и Китай в морских диверсиях, призвав задуматься, являются ли "атаки" на подводные кабели в Балтийском и Южно-Китайском морях "простыми совпадениями".
Глава евродипломати Каллас обвинила Россию и Китай в морских диверсиях
Комментарии
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Виктор Тимошевский
Тупой курице с мозгом Калос невдомек,что России ни к чему заниматься такими мелкими недоразумениями,как разрывы кабелей ,да еще в море которым оно пользуется.А главное,повторять одно и то же из раза в раз. Даже ребенку понятно,что занимаются этим те же самые кто взорвал Северные потоки,чтобы создать очередной прецедент для конфронтации между прибалтийскими странами и России. Идея доминирования в Балтийском море не выходит из воинствующих натовских голов.
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