Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 479 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    Размещение любых кадровых военных мелкобритании на территории бывшей украины будет означать вступление мелкобритании ...Британия рассмотр...
  • Геннадий Хрипунов
    Надо арестовать Латвиийца и тоже на восемь лет за шпионаж, а какой, всегда можно выдумать нашим спецам .Пенсионера посади...
  • Иван Иванов
    Иносранец  какой страны?????????Что за тайны "мадридского двора"?????????Ura.ru: в Екатери...

Глава евродипломати Каллас обвинила Россию и Китай в морских диверсиях

Глава евродипломати Каллас обвинила Россию и Китай в морских диверсиях

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обвинила Россию и Китай в морских диверсиях, призвав задуматься, являются ли "атаки" на подводные кабели в Балтийском и Южно-Китайском морях "простыми совпадениями".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Тимошевский
Тупой курице с мозгом Калос невдомек,что России ни к чему заниматься такими мелкими недоразумениями,как разрывы кабелей ,да еще в море которым оно пользуется.А главное,повторять одно и то же из раза в раз. Даже ребенку понятно,что занимаются этим те же самые кто взорвал Северные потоки,чтобы создать очередной прецедент для конфронтации  между  прибалтийскими странами и России. Идея доминирования в Балтийском море не выходит из воинствующих натовских голов.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх