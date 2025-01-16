Виктор Тимошевский

Тупой курице с мозгом Калос невдомек,что России ни к чему заниматься такими мелкими недоразумениями,как разрывы кабелей ,да еще в море которым оно пользуется.А главное,повторять одно и то же из раза в раз. Даже ребенку понятно,что занимаются этим те же самые кто взорвал Северные потоки,чтобы создать очередной прецедент для конфронтации между прибалтийскими странами и России. Идея доминирования в Балтийском море не выходит из воинствующих натовских голов.