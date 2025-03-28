В России завершилась Московская неделя моды

В столице с успехом прошла Московская неделя моды — системообразующее мероприятие, способствующее продвижению талантливых и именитых дизайнеров на международной арене, а также главный модный кластер страны.
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