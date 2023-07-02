Военное обозрение

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Российские дроны-камикадзе «Герань» в ночное время нанесли удары по объектам противника в нескольких областях Украины

Российские дроны-камикадзе «Герань» в ночное время нанесли удары по объектам противника в нескольких областях Украины

Российские войска продолжают наносить удары по военным объектам и критически важной инфраструктуре Украины, не стала исключением и эта ночь.

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