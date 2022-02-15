Зампостпреда РФ при ООН сравнил с паранойей раскручивание историй о вторжении на Украину

ООН, 15 февраля. /ТАСС/. Раскручивающие истории о гипотетическом "вторжении" России на Украину, которые не находят подтверждения, должны обратиться к хорошему врачу.
Популярные статьи
- NetEase: Мария Захарова ловко поставила на место Лиз Трасс из-за слов о скором «российском вторжении»
- Military Watch: Россия получила идеальную систему ПВО, которая не позволит истребителям США перечень океан
- Румыния требует от России возвращения золотого запаса, переданного в Москву в 1916 году на хранение
Свежие комментарии