FIFA начала расследование в отношении сборной Аргентины за нарушения на ЧМ

Международная федерация футбола (FIFA) начала дисциплинарное производство в отношении Аргентинской ассоциации футбола (AFA) из-за политической акции игроков сборной, потасовки с испанской командой и других выявленных нарушениях на прошедшем чемпионате мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии