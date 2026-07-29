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FIFA начала расследование в отношении сборной Аргентины за нарушения на ЧМ

FIFA начала расследование в отношении сборной Аргентины за нарушения на ЧМ

Международная федерация футбола (FIFA) начала дисциплинарное производство в отношении Аргентинской ассоциации футбола (AFA) из-за политической акции игроков сборной, потасовки с испанской командой и других выявленных нарушениях на прошедшем чемпионате мира.

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