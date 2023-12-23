Житель Твери вложил в «инвестиции» 160 000 рублей

48-летний житель Твери стал жертвой мошенников. С заявлением мужчина обратился в полицию. Дело в том, что потерпевший сети — Интернет увидел рекламу о получении дополнительного заработка путём инвестирования в одну из крупных энергетических компаний.
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