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В Госдуме призвали США не навязывать свою версию теракта в «Крокусе»

В Госдуме призвали США не навязывать свою версию теракта в «Крокусе»

Депутат Шеремет предостерег США от попыток обелить Киев в расследовании теракта Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предостерег США от попыток обелить Киев при расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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