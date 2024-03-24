В Госдуме призвали США не навязывать свою версию теракта в «Крокусе»

Депутат Шеремет предостерег США от попыток обелить Киев в расследовании теракта Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предостерег США от попыток обелить Киев при расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии