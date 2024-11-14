Российские войска спустя два года вернулись в Купянск, идут бои за микрорайон Заосколье Находит своё подтверждение информация о том, что российская армия вернулась в Купянск.
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Российские войска спустя два года вернулись в Купянск, идут бои за микрорайон Заосколье Находит своё подтверждение информация о том, что российская армия вернулась в Купянск.
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